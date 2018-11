Jetzt sind Sie in München mit einigen der anderen Silberhelden wieder vereint.

Ja und darauf freue ich mich wahnsinnig. Olympia war ein einzigartiges Erlebnis. Das war eine Magie, eine Chemie in der Mannschaft, so etwas erlebt man vielleicht nur einmal in seinem Leben. Vom ersten Testspiel an, hat uns Bundestrainer Marco Sturm so zusammengeschweißt, das war unglaublich. Wir sind vom ersten Spiel an aufgetreten, als würden wir schon die Saison zusammenspielen. Ich bin froh, stolz und dankbar ein Teil des Ganzen gewesen zu sein.