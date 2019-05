Wie sicher ist der Job von Niko Kovac? Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sind sich bei der Bewertung des Trainers nicht immer einig.

Ich wüsste nicht, ob ein anderer Trainer es diese Saison besser hätte machen können als Niko Kovac. Er hat in der Herbstkrise die Ruhe bewahrt und ist immer souverän geblieben. Und er hat diese Schwächephase gedreht, die Mannschaft wieder auf Kurs gebracht. Bayern hat neun Punkte wettgemacht. Jüngere Trainer verlieren in solchen schwierigeren Phasen auch mal die Nerven – nicht so Kovac. Er hat an seinem Plan festgehalten. Davor habe ich Hochachtung. Wenn Bayern zumindest einen Titel holt, hat sich Kovac die Chance verdient, mit neuen, etwas jüngeren Spielern in der kommenden Saison in der Champions League anzugreifen und ein Zeichen zu setzen.

Trotzdem wird über Nachfolger von Kovac diskutiert, über Ajax-Coach Erik ten Hag und über Xabi Alonso, den Rummenigge perspektivisch gern wieder bei Bayern sehen würde.

Bei Alonso muss man erstmal schauen, wie intensiv er seine Trainerkarriere verfolgt. Als absoluter Novize nach München zu kommen, halte ich für ausgeschlossen. Wenn irgendwann mal eine Änderung anstehen sollte, würde ich eher an einen Mann wie Mark van Bommel denken, der schon Erfahrungen als Trainer gesammelt hat. Bei ten Hag muss man schauen, wie die nächste Saison läuft. Ajax spielt wirklich tollen Fußball, aber so ein Jahr muss man erstmal bestätigen.

Zum Abschluss: Gelingt Kovac und den Bayern das Double?

Die Meisterschaft geht an Bayern, das Pokalfinale gegen RB Leipzig ist ausgeglichen. Da sehen wir die wahrscheinlich besten deutschen Mannschaften im Moment. Es ist das Duell der jungen Wilden aus Leipzig gegen die etwas Erfahreneren aus München. Ein faszinierendes Spiel. Wenn Kovac Meister wird, war es eine ordentliche Saison. Der Pokal oben drauf wäre super – gerade wenn man sich erinnert, wo Bayern im September war.

