Ab dem 4. November ist es aus US-Sicht illegal, mit dem Iran noch wirtschaftliche Beziehungen zu unterhalten.

Auf diese Art und Weise will man erreichen, dass die Bevölkerung gegen das Regime revoltiert. Das wird nicht geschehen. Stattdessen werden sich die Hardliner gegenüber den gemäßigten Kräften durchsetzen. Für die iranische Bevölkerung ist das sicher schwierig.

"Donald Trump kann gezielt Atomanlagen ins Visier nehmen"

Sie zeigen ja deutlich, dass die westlichen Medien dem Narrativ "Bündnispartner Saudi-Arabien" und "Schurkenstaat Iran" oft folgen. Ist das Unwissen oder Bequemlichkeit?

Generell kann man sagen, dass die Berichterstattung über außenpolitische Themen sehr stark der Wahrnehmung folgt, wie sie von Seiten der Politik betrieben wird. Es gibt Länder in der Region, die haben ein gutes Image und es gibt andere, die haben ein schlechtes. Der Iran ist in der Zwitterstellung: Einerseits sind wir nicht einverstanden mit dem Regime, andererseits gibt es dieses Atomabkommen, an dem die Russen, China und die Europäer festhalten wollen. Es ist aber selten, dass in den Medien die geopolitischen Zusammenhänge in der Region genannt werden. Vor allem gibt es die Tendenz, Akteure in gut und böse zu unterteilen. Das ist ein Fehler. Alle Akteure folgen ihren eigenen Interessen.

Hat der Iran Zeit gewonnen durch den Skandal, den Saudi-Arabien verursacht hat?

Ja. Es wird keinen Krieg gegen den Iran geben, so wie es 2003 einen gegen Saddam Hussein gegeben hat. Der Iran ist ein viel zu großes, gebirgiges Land. Aber man kann gezielt militärische und wirtschaftliche Ziele ins Visier nehmen und die Atomanlagen. Aber man sollte nicht die Möglichkeiten des Iran unterschätzen. Durch die Straße von Hormus erreichen 60 Prozent der weltweiten Erdölexporte den Markt. Wenn die Iraner diesen Weg schließen und Ölanlagen in Saudi-Arabien in Brand setzen, dann kostet der Liter Benzin schnell drei Euro an der Zapfsäule.

Sie sprechen in Ihrem Buch den Leser direkt an: "Bei der Lektüre werden vermutlich nicht wenige denken: Das kann doch gar nicht sein. Der Autor übertreibt."

Bei der Recherche habe ich Dinge erfahren, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Die USA sind eine Demokratie, aber die Oligarchisierung amerikanischer Politik ist extrem vorangeschritten, was wir hier nicht so wahrnehmen. Und was mich auch erschüttert hat, ist die unglaubliche Verflechtung der Wirtschaft der USA mit Saudi-Arabien. Dieser Umstand erklärt auch, warum es in den USA nie ein Interesse gegeben hat, die Hintergründe der Terroranschläge vom 11. September, was eine mögliche saudische Beteiligung anbelangt, jemals aufzuklären.