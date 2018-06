AZ: Herr Blume, wie nahe sind wir an einem Bruch der Berliner Regierungskoalition und der Union?

MARKUS BLUME: Wir stehen an einer ganz entscheidenden Weichenstellung in der Geschichte dieser Republik. Da gibt es nichts zu dramatisieren, aber auch nichts zu bagatellisieren. Horst Seehofer hat als Bundesinnenminister das vorgelegt, was die Menschen von ihm erwarten, nämlich eine Antwort auf die ganz große Frage, wie wir das Migrationsthema in den Griff bekommen. Ich kann nur sagen: Die CSU unterstützt ihn voll bei seinen 63 Punkten und insbesondere beim Streitpunkt Zurückweisung an der Grenze.