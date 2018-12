AZ-Interview BRK-Präsident Theo Zellner: Das Hochwasser vergesse ich nie

Welche ehrenamtliche Leistung ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

Es ist das Gesamtprodukt, was es so unglaublich einzigartig und schön macht. Was ich aber nie vergessen werde, sind die unzähligen Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, die beim Hochwasser in Rottal-Inn wochenlang im Einsatz waren. Das war nicht nur eine unglaubliche Kameradschaft, sondern auch viel Belastbarkeit, Flexibilität und Hilfsbereitschaft. Aber auch der Einsatz beim OEZ-Amoklauf ist mir in Erinnerung. Ich bin dankbar, ehrenamtlicher Präsident dieser tollen Menschen zu sein. Sie sind es, die in unserer Ellenbogengesellschaft an das Wohl anderer denken. Das kann man nicht hoch genug anerkennen.