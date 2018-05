Sie hatten später, Mitte der 1990er Jahre, dann ja auch bei Eintracht Frankfurt miteinander zu tun.

Das stimmt. Ich habe Jupp damals selbst in Bilbao besucht und ihn überredet, nach Frankfurt zu kommen. Da war alles längst vergessen, was 1974 passiert ist.

Heynckes blieb nicht mal eine Saison bei der Eintracht, nach Misserfolg und Streitereien mit einigen Spielern trat er zurück. Warum passte es zwischen ihm und Frankfurt nicht?

Die Mannschaft war einfach zu schwierig. Es gab Spieler wie Jay-Jay Okocha, Maurizio Gaudino und Anthony Yeboah, die kompliziert zu führen waren. Und Jupp war sehr streng. Das passte nicht zusammen.

Am Samstag sitzt Heynckes nun zum letzten Mal auf der Bayern-Bank, danach beendet er seine Karriere endgültig. Welchen Platz nimmt er aus Ihrer Sicht in der deutschen Fußball-Historie ein?

Zunächst einmal war Jupp als Spieler klasse. Ich hatte großen Respekt vor ihm, er war auf jeden Fall besser als ich. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich mit Jupp gar nicht richtig vergleichen. Er war ein Klasse-Stürmer, ich war ein anderer Spielertyp, bin eher aus der Tiefe gekommen.

Kovacs Wechsel: "Wenn du so eine Chance bekommst, nimmst du sie wahr"

Und wie sehen Sie seine Karriere als Trainer?

Es gibt nur ganz Wenige, die solche Erfolge wie er vorweisen können. Jupp ist einer der ganz großen Trainer des deutschen Fußballs. Nur schade, dass es bei der Eintracht nicht so geklappt hat.

Trauen Sie Niko Kovac eine ähnlich erfolgreiche Ära beim FC Bayern zu?

Ich bin zu hundert Prozent überzeugt davon, dass Kovac mit den Bayern erfolgreich sein wird. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass er in München eine Top-Mannschaft vorfindet. Aber er hat in Frankfurt gezeigt, dass er ein guter Trainer ist. Viele von denen, die sich über Kovacs Wechsel aufgeregt haben, hätten es genauso gemacht. Es ist der normale Weg im Fußball. Wenn du so eine Chance bei Bayern bekommst, nimmst du sie wahr.

Abschlussfrage: Gönnen Sie Ihrem alten Kumpel Jupp den Pokalsieg am Samstag - und damit das perfekte Karriereende?

(lacht) Nein, auf keinen Fall! So weit geht es nicht, da hört die Freundschaft auf. Jupp wird ganz sicher alles dafür tun, dass seine Mannschaft am Samstag gewinnt. Und ich werde im Stadion sitzen und zu meiner Eintracht halten, das ist doch klar! Die Daumen drücken für Bayern München - das kommt für mich nicht in Frage.

