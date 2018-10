Wie schätzen Sie Ihren ersten Gegner ein?

Auch Efes Istanbul ist eine großartige Mannschaft. Sie haben viel Geld in ihr Team gesteckt, einige große Spieler verpflichtet und große Erwartungen. Sie wollen schon seit Langem etwas in der Euroleague erreichen und glauben daran, dass jetzt ihr Moment gekommen ist. Sie haben in dieser Saison mit dem türkischen Supercup gegen Fenerbahce schon ihre erste Trophäe gewonnen. Alleine das zeigt die Qualität dieser Mannschaft.

Wie schwer wiegt der Ausfall von Milan Macvan, der sich zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen hat?

Das trifft uns genauso hart wie vergangene Saison. Der Unterschied ist, dass es dieses Mal schon in der Vorbereitung passiert ist und wir deshalb in Derrick Williams schon Ersatz verpflichtet haben. Ich erwarte von ihm, dass er unserem Team mindestens genauso viel helfen wird, wie es Macvan getan hat. Wir versuchen, ihn von Tag zu Tag besser in unsere Mannschaft zu integrieren.

Ist Derrick Williams bereit für sein Debüt am Donnerstag?

Er hat noch nicht allzu viel mit uns trainiert. Aber seine jahrelange Erfahrung in der NBA, wo er 2011 beim Draft als Zweiter ausgewählt wurde, spricht für sich und zeigt, wie groß sein Potenzial ist. Aber er ist auch zum ersten Mal überhaupt in Europa. Wir können also nicht gleich im ersten Spiel Wunderdinge von ihm erwarten. Er wird etwas Zeit brauchen, um sich an den europäischen Basketball zu gewöhnen.

Sie ersetzen Macvan nun als Vizekapitän.

Ich war schon bei Partizan Belgrad Kapitän, kenne diese Rolle. Trotzdem ist es ein Privileg für mich, jetzt auch hier beim FC Bayern Vizekapitän zu sein.

In den ersten drei Spielen verlor Bayern am Ende jeweils ein wenig die Konzentration. Warum wird das in der Euroleague nun nicht passieren?

Ich sehe das anders. Es ist gegen jeden Gegner schwer, einen 30-Punkte-Vorsprung zu behalten. So wie Gießen am Sonntag hat der Gegner dann nichts mehr zu verlieren und trifft eben auch mal ein paar schwierige Würfe. Unterm Strich haben wir uns aber auch in allen drei Spielen eine Führung erarbeitet und unser Sieg war nicht mehr gefährdet. In der Euroleague wird das definitiv schwieriger, da müssen wir unseren besten Basketball spielen – und zwar über 40 Minuten.