AZ-Interview Barthel: "Wir dürfen uns niemals sicher fühlen"

Hat Sie Ihre Schutzmaske eigentlich in irgendeiner Form in Ihrem Spiel beeinträchtigt?

Ich bin vielleicht ein bisschen in der Kopfbewegung eingeschränkt, sehe nicht jeden Ball sofort, der schnell von der Seite kommt, aber daran muss ich mich einfach gewöhnen. Große Schmerzen hatte ich nicht. Ich bin aber eh ein Spieler, der, auch wenn ich mal eine Platzwunde oder so habe, da hingeht, wo es wehtut. Mein Spiel wird sich durch die Maske nicht verändern.

Stand es für Sie überhaupt jemals zur Debatte, in Istanbul möglicherweise nicht spielen zu können?

Am Anfang war ich ein wenig geschockt, weil die Nase ein bisschen krumm war. Aber als klar war, dass nur die Nase gebrochen ist, war für mich klar, dass ich spielen will und kann. Die Frage war, ob die Maske so schnell angefertigt werden kann. Ich habe sie noch auf dem Weg zum Flughafen mit dem Taxi abgeholt.

Wie viele Punkte Vorsprung werden Sie, nach der bitteren Erfahrung in Istanbul, heute Abend brauchen, um sich sicher zu fühlen?

Das ist genau der Punkt. Wir dürfen uns niemals sicher fühlen, egal wie hoch wir führen. Jeder Ball zählt. Mir ist es egal, ob wir am Ende mit nur einem oder 20 Punkten gewinnen.

Weitere News zum FC Bayern Basketball finden Sie hier