Warum sind Sie heute beim QVC-Gipfel dabei?

Natürlich, um mit meinen lieben anderen QVC-Kollegen über diese bevorstehende und aufregende Hochzeit zu sprechen. Wir sind wirklich alle aufgeregt und freuen uns, über Stil, Mode und Style zu sprechen.

Sie leben seit vielen Jahren in den USA. Inwiefern ist der Hype um Meghan und die Hochzeit, die Amerikanerin ist, zu Ihnen nach Miami geschwappt?

Ich habe die erste große Hochzeit mit Diana und Prinz Charles noch in Deutschland miterlebt. Ich hätte nicht gedacht, dass es eine ganz große Geschichte in Amerika werden wird. Aber die Amerikaner sind unglaublich verliebt in diese Romantik, in die Geschichte der Familie mit all ihren Höhen und Tiefen. Die Jungs sind auch vor unseren eigenen Augen groß geworden. Dass jetzt auch der Jüngere heiratet, und vor allem eine Amerikanerin, ist eine ganz große Geschichte.

Sie sind bei QVC der Fitness-Guru. Was glauben Sie, wie sich Meghan körperlich, also fitnessmäßig auf die Hochzeit vorbereitet?

Fit war sie schon immer. Ich glaube, dass es jetzt wichtiger ist, dass sie ihre innere Ruhe behält damit sie diesen Moment genießen kann. Oft ist es ja auch so, dass man sehr aufgeregt ist,durch den Moment rennt und fast alles verpasst, weil man so wahnsinnig nervös ist. Ich wünsche ihr, dass sie die Zeit genießt. Dass sie möglichst viele Bilder von dem Tag im Kopf behält und nicht alles so schnell vorbeigeht.

Haben Sie einen Tipp an andere Bräute, die nicht so fit und in shape sind wie Meghan? Was kann man zwei Wochen vor dem großen Tag in Sachen Fitness tun?

Zwei Wochen vor der Hochzeit anzufangen, ist etwas zu spät. Insgesamt geht es darum, sich ein gutes Ziel zu setzen. Das finde ich immer ganz wichtig. Es muss aber ein Rundum-Paket geben - Ernährung, Sport, Bewegung. Man sollte sich nicht nur abhungern. Es geht wirklich darum, sich wohlzufühlen und stark zu sein, gerade für so einen Tag. Der ist sehr anstrengend, schon durch die Vorbereitungen. Der Tipp wäre einfach, möglichst früh damit anzufragen, ganz ruhig reinzugehen und immer mehr Stärke aus seinem Körper rauszuholen. Oft geht es nur darum, dass man schlank und schön aussehen möchte, aber ich denke noch viel wichtiger ist es, dass man sich gut fühlt und stark ist.

