AZ-Interview Autor enthüllt: Wo die Anfänge des Münchner Fußballs wirklich liegen

Haben Sie einen persönlichen Lieblingsort?

Als Bayern-Fan bin ich sehr glücklich, dass nach 118 Jahren des Nichtwissens in der Kardinal-Döpfner-Straße hinterm Odeonsplatz endlich eine Stele steht, die den Gründungsort des FC Bayern würdigt. Super finde ich auch, dass in der Clemensstraße – dem ersten Platz der Bayern überhaupt – auch eine Gedenktafel errichtet wurde. Da fand 1902 übrigens auch das erste Derby zwischen Bayern und Sechzig statt. Jetzt steht da ein Häuserblock. Aber im Innenhof kann man noch den Platz erahnen. Und da wurde nun vor einigen Monaten diese Gedenktafel nach intensiven Recherchen der Kurt-Landauer-Stiftung enthüllt. Ich bin aber auch ein Freund des Grünwalder Stadions. Denn das ist nichts anderes als Fußballgeschichte pur. Da kann man die Tradition noch atmen: Länderspiele, Europapokal, Deutsche Meisterschaften, Abrisspläne, Brand – 110 Jahre Münchner Fußballgeschichte. (Lesen Sie hier das Pro und Contra: Ist Fußball in Giesing vertretbar?)

Lenhard: "Für die Bayern ist die Allianz Arena notwendig"

Was ist Ihnen denn lieber: Moderne Arena oder alte Stehtraversen?

Ich persönlich bin Nostalgiker. Von daher hat ein Stadion wie das Grünwalder wesentlich mehr Flair. Ich weiß aber auch, dass man nicht stehenbleiben und nur in Nostalgie schwelgen darf. Der Fußball kann sich den modernen Anforderungen nicht verschließen. Für die Bayern ist die Allianz Arena absolut notwendig. Die könnten nicht im Grünwalder oder im Olympiastadion dahingurken.

Schließen wir mit einem aktuellen Thema: Was würden Sie sich für die Zukunft des Grünwalder wünschen?

Da es ein Kulturdenkmal und ein Stück Fußballgeschichte ist, hoffe ich, dass es auch noch die nächsten 107 Jahre unbeschadet übersteht und an seiner Tradition weiterbaut.

Wie stehen Sie zu einem Aus- und Umbau?

Das Stadion ist ja im Laufe seiner Zeit immer wieder umgebaut worden. In 100 Jahren wird es hoffentlich noch dastehen und man wird sagen: "Schau her, des is Fussballheimat München!"

