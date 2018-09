Was sind denn Beispiele in München, wo Autofahrern etwas weggenommen wurde?

Das beste ist die Gabelsberger Straße: Das war die einzige grüne Welle, die funktioniert hat. Jetzt: Chaos. Auf der Rosenheimer Straße ist Chaos programmiert. Die Brienner Straße ist jetzt einspurig, mit einem Riesen-Radweg: Chaos. Die Leopold- und Ludwigstraße sowieso. König Ludwig würde sich aus dem Grabe erheben, wenn der wüsste, was die mit seiner Straße treiben!

Na, der hatte Autos beim Bau eher nicht auf dem Schirm.

Aber die wurde ja groß geplant, damit sie nach was aussieht. In München spielt man Verkehrsträger gegeneinander aus, und das seit Jahren. Und was jetzt gerade im Zusammenhang mit Dieselautos und Stickstoffoxid-Werten passiert ...

Das Dieselverbot macht Ihnen aus Autofahrersicht Sorgen.

Man muss doch dafür sorgen, dass der Verkehr mehr fließt und nicht weniger. Heute sind es Diesel, morgen dann die Benziner – es wird immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben, nach dem Motto: Alle Autofahrer raus aus der Stadt! Aber das muss doch auch praktisch funktionieren. Mobilität ist wichtig für alle: Anwohner, Pendler, Einkäufer, Wirtschaftsverkehr. Jeder will pünktlich seine Zalando- und Amazon-Päckchen haben.

"Das Auto bleibt Verkehrsträger Nummer eins"

Sie fragen: "Muss es immer auf Kosten der Autofahrer sein?" Was ist Ihr Gegenvorschlag?

Auf gar keine Kosten! Ich kann Verkehr auch so steuern, dass ich die Verkehrsträger miteinander vernetze. Der Verkehr in München wird jedes Jahr um ein Prozent langsamer. Rechnen Sie aus, wie das in zehn Jahren sein wird. Und die Schadstoffe werden dadurch nicht weniger. Ich will aber niemanden überreden, aufs Auto umzusteigen. Jeder soll den Verkehrsträger verwenden, der für ihn am passendsten ist. Aber die müssen funktionieren. Und das Auto bleibt so oder so auf absehbare Zeit Verkehrsträger Nummer eins.

Aber weniger Autoverkehr wäre besser für die Umwelt.

Nein. Weniger Stop-and-go-Verkehr wäre besser. Der ÖPNV ist ja jetzt schon an der Kapazitätsgrenze. Wenn heute zehn Prozent der Autofahrer auf den umsteigen, kollabiert der.

Viele Menschen nehmen das Auto für Strecken, die sinnvoller mit dem Rad oder dem ÖPNV zurückzulegen wären.

Das ist der Punkt: Ich möchte die Menschen nicht erziehen. Das machen die Grünen in jedem zweiten Satz. Die Leute werden ein Angebot annehmen, das gut ist. Und ein Fahrrad im Februar auf vereisten Wegen ist kein gutes Angebot.

Forderung: Unterirdischer Ausbau des Mittleren Rings

Sie fordern mehr Infrastruktur für Autofahrer. Was haben Sie sich da vorgestellt?

Unnötiger Autoverkehr gehört weg. Man sollte den Ausbau des Autobahn-Südrings voranbringen, dann muss der Güterverkehr mit seinen Lkw nicht mehr durch die Stadt. Der Mittlere Ring muss kreuzungsfrei ausgebaut werden, unterirdisch. Und der Parksuchverkehr! 80.000 Kilometer werden jeden Tag dafür allein in Schwabing zurückgelegt...

Woher stammt die Zahl?

Das ist eine alte BMW-Studie. Die Zahl mag sich inzwischen geändert haben, ist aber sicher immer noch riesig. Das kann man lösen, indem man sich um Tiefgaragen kümmert.

Welche Stellen in der Stadt meiden Sie mit dem Auto?

So gut es geht die Innenstadt. Leopoldstraße, Rosenheimer Straße, Prinzregentenstraße. Das ist alles nur noch verstaut. Und an verkaufsoffenen Sonntagen oder in den Wochen vor Weihnachten müssen Sie das Auto ganz stehenlassen. Da ist die Stadt wirklich kollabiert. Da ist München die Hölle.

