Sie wohnen in München und studieren Lehramt in letzten Zügen. Im Internet steht allerdings, Sie studieren Rechtswissenschaften?

Das liegt daran, dass es ich es mal angefangen, aber ich mich dann umentschieden habe.

In der Stadt wohnen und erfolgreich Wintersport treiben: Wie machen Sie das eigentlich mit der Logistik?

Genau aus diesem Grund bin ich in München. Im Sommer ist mein Trainingsstützpunkt am Sport-Campus der TU in München. Im Winter pendle ich zwischen den Bergen hin und her. München liegt da einfach am zentralsten. Deshalb bin ich leider nur noch selten in Landshut beziehungsweise in Bayerbach.

Wo bleibt bei Ihrem Pensum, das Sie seit Jahren täglich abliefern, so zwischen Training, Olympischen Spielen, diversen Auftritten im Fernsehen, Werbeengagements und Prüfungen an der Uni, noch Zeit für das Privatleben?

Herzlich wenig (lacht). Die letzten Jahre, vor allem in Zeiten, wenn es immer konkreter auf die Olympischen Spiele hingeht, musste ich Privates immer hinten anstellen. Dafür habe ich mir aber dieses Jahr mehr freigenommen, bevor ich wieder mit dem Training anfange. Mal Zeit für mich zu haben ist schon ein großer Luxus, wie ein Buch in die Hand zu nehmen und mich an einen See zu legen. Oder mit einem Freund in den Bergen Radlfahren, Ruhe zu haben und am Wochenende mal völlig frei Skifahren kann ich im Moment auch – Spaß-Skifahren eben.

Können Sie sich als professionelle Rennfahrerin da überhaupt zügeln?

Klar, dann genieße ich es einfach mal – und fahre so lange eine Piste runter, wie ich es will.

Wie ist das eigentlich mit der Barrierefreiheit in den Skigebieten? Und wie war das in Pyeongchang?

In Pyoengchang war das ganz gut. Dort lief das alles ziemlich reibungslos, auch in den Skigebieten ist das so. Probleme habe ich eher im Alltag, wenn ich mal in ein Geschäft will, da es dann aber drei Stufen hochgeht. Es sind eher die kleinen Dinge im Leben, die manchmal nerven.

Nach Südkorea folgt 2022 China. Wie viele Medaillen bringen Sie aus Peking in vier Jahren mit nach Hause?

(lacht) Das lasse ich auf mich zukommen. Ich habe mir schon keine Zahl für Pyeongchang vorgenommen – und das werde ich auch nicht für Peking tun. Ich schau’, dass ich mich auf meine Leistung konzertiere und mei: Wenn ich mit mir zufrieden bin, dann kann es nicht so extrem schlecht werden.

