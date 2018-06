AZ-Interview Amiri: "Irans Regime zittert vor einem Erfolg der Mannschaft"

AZ: Iran ist das einzige Teilnehmerland dieser WM, in dem Frauen nicht ins Stadion dürfen. Frauen werden in dem streng religiös regierten Land systematisch unterdrückt. Fünf Mädchen, die sich im April als Männer verkleidet ins Nationalstadion von Teheran geschlichen haben, wurden in den sozialen Netzwerken zu Heldinnen. Was ist den Mädchen mit den angeklebten Bärten passiert, Frau Amiri?

NATALIE AMIRI: Sie sind noch nicht abgeholt worden. Seit Jahren versuchen iranische Frauen, in die Stadien zu kommen. Es ist ein kleiner Aufstand, ihre eigene kleine Revolution gegen das Regime. Über die sozialen Medien lassen sie sich für den Coup feiern. Das wiederum ist Ansporn für andere Frauen, es auch zu versuchen. Von offizieller Seite wird das Thema totgeschwiegen.