Was hilft und beruhigt in dieser Situation?

Interessant ist, dass sich viele Senioren einsam fühlen, obwohl sie mit einem Kind oder mit Enkeln wohnen. Am besten und nachhaltigsten gegen Einsamkeit hilft, Menschen zu treffen und sich einen Partner auf Augenhöhe zu suchen.

Sie ermutigen Best-Ager die späte Liebe zu wagen und ihre Bedenken über Bord zu werfen?

Eine Beziehung auf Augenhöhe macht glücklich. Für ältere Männer sind gleichaltrige Frauen der Schlüssel zum Liebesglück, weil sie entspannter sind und nicht so hohe Ansprüche an den Partner und das Leben an seiner Seite haben wie deutlich jüngere Frauen.

Hilft Geld gegen Einsamkeit?

Wie wichtig ist Sexualität?

Ich kann Männern nur sagen: Auch eine Frau jenseits der 50 ist lustorientiert. Inzwischen gibt es sogar Kuschelkurse für ältere Herrschaften – körperliche Berührung und Zärtlichkeit ohne – und mit Erotik.



Interessant ist der Zusammenhang zwischen Geld und Einsamkeit.

Mit Geld lässt sich das Gefühl der Einsamkeit sehr gut verdrängen. Laut einer Studie gilt diese Gleichung: je höher der Verdienst, desto geringer die Einsamkeit. Man konsumiert, um dem Gefühl der Einsamkeit zu entfliehen. Wer viel Geld hat, wird zudem oft als attraktiv wahrgenommen.

Haben Sie Tipps für Einsame?

Tun Sie etwas, bei dem Sie sich angenommen und aufgehoben fühlen. Gehen Sie in den Chor, helfen Sie ehrenamtlich anderen Menschen, das ist extrem gut. Oder spielen Sie ein Instrument. Auch die Natur kann Geborgenheit geben.

Die britische Premierministerin Theresa May hat gerade ein "Ministerium für Einsamkeit" eingerichtet. Bei uns fordert Karl Lauterbach, der gesundheitspolitische Experte der SPD, einen Einsamkeitsbeauftragten in der Regierung.

Das ist richtig. Das Thema sollte mehr in die öffentliche Debatte, denn Einsamkeit nimmt als Problem stark zu. Das Thema muss auf den Tisch, weg vom Tabu und der Peinlichkeit, die klischeehaft mit Einsamkeit verbunden wird.

Sie raten älteren Menschen, ihre Einsamkeit nicht als gottgegeben hinzunehmen.

Ja. Denn erst hat man einen Riesen-Freundeskreis. Dann sterben die Freunde langsam weg oder man hat sich zerstritten. Der soziale Tod kommt oft vor dem körperlichen Tod. Es heißt, wer einsam ist, ist selber schuld – den mag keiner. Doch das stimmt nicht, wenn der Partner stirbt oder Freunde wegziehen. Diese Einsamkeit ist unverschuldet. Mein Rat: Trauen Sie sich. Man kann bis ins hohe Alter nette neue Kontakte knüpfen – oder auch eine neue Liebe finden.

