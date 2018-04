Mit ihren Ausführungen sind Sie auf einer Linie mit dem evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der kürzlich meinte, dass es nicht ausreiche, Kreuze an die Wand zu hängen, sie müssten auch im Herzen sein...

Das kann ich absolut unterstreichen. Kardinal Marx ist im Übrigen derselben Meinung. Im Grunde müsste man also sagen: Bitte hänge kein Kreuz dort auf, wo deine Werte ganz andere sind. Die christlichen Werte haben etwas damit zu tun, dass es eben gerade nicht darum geht, sich zu behaupten. Das große gültige christliche Prinzip lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Liebe. Das steht aller Ausgrenzung entgegen. Das Kreuz ist kein Siegeszeichen, sondern nichts anderes als ein Zeichen dafür, dass einer sein Leben für andere gelebt hat. Bis in den Tod. Wenn man aber nicht bereit ist, sich an die christlichen Werte zu halten, dann wird das Aufhängen eines Kreuzes zur Blasphemie. Und christliche Werte kann ich hinter diesem Manöver mit den Kreuzen in den Behörden beim besten Willen nicht erkennen.