Der letzte Koalitionspartner der CSU, die FDP (2008-2013), kam ordentlich unter die Räder. Keine Angst davor?

Wir sind zwar nicht so regierungserfahren wie die CSU, aber wir sind anders als die FDP tief in den Kommunen verwurzelt. Wir wissen, was die Menschen bewegt – unsere Stärke.