Wettlauf gegen die Zeit: Knochen drohte ihre Haut zu durchbohren

Samia leidet seit ihrer Geburt unter Neurofibromatose Typ 1 (Von-Recklinghausen-Krankheit). Die Krankheit bringt mit sich, dass sich Knochen verändern. Weitere Symptome sind Pigmentstörungen und gutartige Tumore. Die Knochen in Samias linkem Bein waren von Geburt an extrem dünn. Sie brachen früh, verschoben sich und bereiteten dem Mädchen starke Schmerzen. Doch in Deutschland wäre eine Operation erst in mehreren Jahren möglich gewesen.