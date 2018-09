Der Fahrgeschäfte-Vergleich

Rund um den Tegernsee: Ob Wiesn oder Frühlingsfest: Eine Fahrt rund um den Tegernsee kostet vier Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Die Mindestfahrzeit sind laut Fahrgeschäftbetreiber Christopher Zettl drei Minuten. "Wenn die Leute Spaß haben, dann fahren wir noch ein paar Runden." Auf dem Frühlingsfest war’s eine besonders spaßige Truppe, die Bahn fuhr 3,55 Minuten, auf dem Oktoberfest 3,45 Minuten.

Riesenrad: Es ist der Klassiker für Menschen, die gerne den Überblick behalten: Das fünfzig Meter hohe Riesenrad, das am Ende der Wirtsbudenstraße auf dem Oktoberfest steht. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder vier Euro, ein Erwachsener mit einem Kind bis zu 1,40 Meter 10 Euro. Die Fahrt auf dem Oktoberfest dauert im Schnitt 11,43 Minuten, auf dem Frühlingsfest 10,57 Minuten. Wahrscheinlich, weil hier weniger Menschen ein- und aussteigen. Dafür kostet der Rundumblick auch nur sechs bzw. drei Euro.

Jumbo Flug: Beim Jumbo Flug ist’s zwar ein Auf und Ab für die kleinsten Volksfestbesucher, aber die Preispolitik des Kinderkarussells ist stabil: Auf dem Frühlingsfest und auf dem Oktoberfest kostet ein Fahrchip 2,50 Euro und vier Fahrchips kosten 8 Euro. Auch die Fahrzeit ist mit zwei Minuten und fünf Sekunden gleich. Das liegt daran, dass die Kinderfahrgeschäfte auf dem Oktoberfest die niedrigste Miete pro Quadratmeter zahlen – weil die Stadt München unbedingt möchte, dass es ein breites Angebot für Kinder gibt. Den Kleinsten ist es freilich egal, wie viel ein solcher Flug kostet. Hauptsache, Mama, Papa oder Oma kaufen ihnen ganz viele Fahrchips.

XXL Racer: Ob auf dem Frühlings- oder dem Oktoberfest: Vor dem XXL Racer stehen die Adrenalinjunkies immer in langer Schlange, um mit bis zu 120 Stundenkilometer von 55 Metern Höhe in einer freischwingenden Gondel auf die Erde zuzurasen. Der Nervenkitzel dauert stets 5,30 Minuten und es wirken bis zu fünf G auf den Körper, also das fünffache des Körpergewichts. Auf dem Frühlingsfest kostet dieser extreme Fahrspaß sechs Euro, auf der Wiesn allerdings neun Euro.