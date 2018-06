AZ-Gourmet-Aktion Ess-Klasse im "MUN" wird verlängert

München - Nach nur einer guten Woche war die Juni-Ess-Klasse im Restaurant "MUN" komplett ausgebucht. Abgesehen vom 27. Juni, wenn Deutschland gegen Südkorea spielt. Aus Südkorea stammt Chefkoch Mun Kim, der in Honolulu aufgewachsen ist, in New York und Los Angeles gearbeitet und schließlich in Buenos Aires sein erstes Lokal eröffnet hat, und alle diese Orte beeinflussen seine asiatische Fusionsküche. Die kommt nicht nur bei den Münchnern im Allgemeinen, sondern auch bei den Ess-Klasse-Liebhabern gut an.