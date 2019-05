AZ-Gewinnspiel Tickets für den Boulderweltcup in München zu gewinnen

Die AZ verlost zum Münchner Boulderweltcup am Olympiastadion (18. und 19. Mai) 3x2 Karten für den Finaltag am Sonntag, den 19. Mai. Der Eintritt am Qualifikationstag, Samstag 18. Mai, ist für alle Zuschauer kostenfrei. Und so können Sie an der Verlosung teilnehmen: Rufen Sie bis Mittwoch 15. Mai, 16 Uhr, unsere Hotline an. Die Nummer lautet: 01378 420 187 (50 Cent pro Anruf, Mobil höher). Sie können auch online kostenlos teilnehmen indem Sie das unten verlinkte Formular ausfüllen.