In der VitalOase und der VitalTherme & Saunen erleben Gäste ab 16 Jahren einmalige Wohlfühlmomente – und das in tropischer Palmenatmosphäre. Die Sprudel-Terrassen, drei auf unterschiedlichen Ebenen angeordnete Whirlpools, sorgen für prickelndes Vergnügen im Garten der VitalOase und in der textilfreien VitalTherme & Saunen entdecken die Gäste schon bald die neue Seesauna mit Chalets am malerischen Natursee.

Reif für die Insel? Dann ab in die Therme Erding! In allen Bereichen bereiten die kostenlosen Aktiv- und Wellnessprogramme grenzenlose Urlaubsfreude. Liebevoll gestaltete Kinder-Pools, Kinderspielplatz und weiterer Familienattraktionen bringen nicht nur Kinderaugen zum Strahlen. Beim Sonnenbaden am Saunasteg, in gemütlichen Hängematten und weichen Sandstränden oder mit einem erfrischenden Cocktail an der Poolbar sind unvergessliche Stunden garantiert. Nichts wie rein ins nasse Vergnügen!

AZ-Gewinnspiel: So machen Sie mit

Die Abendzeitung verlost in Zusammenarbeit mit der Therme Erding 70 x je 2 Welcome-Summer-Tickets* exklusiv für AZ-Abonnenten.

Senden Sie bis 19. April 2018 um 0 Uhr eine Mail mit Ihrer Abo-Nummer und dem Stichwort „Welcome-Summer-Ticket“ an marketing@az-muenchen.de oder rufen Sie uns unter der Hotline 01378 / 420 187 (50 Cent pro Anruf, Mobilfunk höher) an und nennen das Stichwort, Ihren Namen, Anschrift, Telefon- sowie Ihre Abo-Nummer. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

*Tageseintritt Therme, Wellenbad & Rutschen; einlösbar im Zeitraum vom 05.05.2018-16.06.2018. Der Rechtsweg und die Barauszahlung ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der AZ München und der Therme Erding dürfen nicht teilnehmen.

Mehr Infos zur größten Therme der Welt finden Sie hier: therme-erding.de

Rutschparty mit VR-Brille: Das Video