AZ-Gewinnspiel Lieblingsmomente: Die Saunawelt in der Therme Erding

Erlebnisreiche Momente

Richtige Wärmefans zelebrieren ihren Moment in der mystischen Kelten-Thron-Sauna. Unter ihrer imposant hohen Kuppel wird mit ein oder sogar zwei großen Fahnen ein Aufguss inszeniert, bei dem ein mutiger Gast in 3 m Höhe thront – das verspricht ein heißes Schwitzerlebnis! Saunameister Mathias lässt sich dafür eine königliche Geschichte einfallen und man sieht ihm die Freude richtig an: „Das ist einfach meine Lieblingssauna!“, sagt er. Bevor er die Wärme mit kräftigen Fahnenschwüngen verteilt. Sein Augenzwinkern verspricht: „Jetzt kommt der Kreislauf ordentlich in Schwung.“ Und die Gäste der Saunawelt danken den Einsatz mit einem kräftigen Applaus.