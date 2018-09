AZ-Gewinnspiel Jetzt mit BOYBANDS FOREVER live auf die Bühne

Nach der umjubelten Uraufführung im vergangenen Jahr kehrt die Show BOYBANDS FOREVER zurück ans Deutsche Theater. Ab 10. Oktober 2018 heißt es wieder: The Boys Are Back In Town! Für die Besucher geht es dann auf eine aufregende Welt- und Zeitreise, das Boyband-Feuer wird neu entfacht und die besten Songs der Ära werden in einer großartigen Live-Show präsentiert.