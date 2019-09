Jetzt noch einen Wiesn-Tisch in einem großen Zelt zu ergattern ist ziemlich aussichtslos. Außer: Sie gewinnen bei uns. Denn für Sie, liebe AZ-Leser, haben wir fünf Tische für je zehn Personen in der Bräurosl reserviert, die Sie gewinnen können. Dazu gibt’s je ein Vorspeisenbrett plus eine Maß Bier pro Gast.