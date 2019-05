Sie wollten schon immer einmal von ganz nah verzaubern lassen? Dann ist die Show Suite 13 von Magier Harry Riegel das Richtige für Sie. Nur 33 Gäste kommen im The Charles Hotel zusammen, jeder Zuschauer ist also ganz nah am Geschehen. Eine Bühne gibt es nicht, Harry Riegel ist höchstens fünf Meter von Ihnen entfernt.