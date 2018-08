AZ-Gewinnspiel Boulder-Worldcup in München: Bundestrainer im Interview

München - Eine Wand rauf, so schnell und so klug wie möglich: Sportklettern begeistert immer mehr Menschen – was man auch an den vollen Hallen sieht. Zuschauen ist ebenfalls ein großes Event: Der Boulder-Worldcup in der Olympiahalle ist der letzte große Test für den Kader des Deutschen Alpenvereins vor der Weltmeisterschaft. Die AZ hat mit Bundestrainer Urs Stöcker gesprochen.