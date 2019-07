Die AZ hat ein besonderes Schmankerl parat. Zusammen mit Audi verlost die AZ einen Platz für ein Einlaufkind (plus Begleitperson), das beim Spiel Real gegen Tottenham am 30. Juli an der Hand eines Stars vor dem Anpfiff das Spielfeld betreten wird. Ein unvergessliches Erlebnis! Das Kind muss zwischen sechs und zehn Jahren alt und darf maximal 1,40 Meter groß sein. Bitte stellen Sie sicher, dass es der Wille Ihres Kindes ist, an der Einlaufeskorte teilzunehmen und dass Ihr Kind gewohnt ist mit "fremden" Personen – ohne Eltern – mitzugehen und die Trennungszeit verkraften kann.