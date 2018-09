AZ-Gewinnspiel 5 x 2 Karten zur Preview von "Wir sind Champions"

Eigentlich feiert der bereits ausgezeichnete Kinostreifen erst am 20. September beim 36. Münchner Filmfest seine Deutschlandpremiere. Aber Sie, liebe AZ-Leser, können schon bei der exklusiven Vorpremiere des FC Bayern Basketball am Montag, 10. September, im Cinemaxx am Isartor dabei sein und sich mit den Bayern-Stars Alex King und Maodo Lo sowie einigen Special Olympics-Athleten ihr eigenes Urteil über den Film bilden. Die Karten werden an der Kasse hinterlegt.