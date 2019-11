München - In Liga und Pokal läuft es für den FC Bayern gerade ein bisschen unrund. Jetzt steht wieder die Königsklasse an. Am Mittwoch empfängt das Team von Trainer Niko Kovac die Mannschaft von Olympiakos Piräus. Das Hinspiel hat Bayern mit 3:2 gewonnen. Spielbeginn ist 18.55 Uhr.