Am 30. und 31. Juli treffen in der Allianz Arena vier Topteams aufeinander. Neben Double-Gewinner FC Bayern treten noch Real Madrid, der Rekord-Champions-League-Sieger, Tottenham Hotspur, stolzer Finalist in der Königsklasse 2018/19, und der türkische Spitzenklub Fenerbahçe Istanbul an.