München - Fährt der FC Bayern in der Bundesliga nach den Erfolgen in Wolfsburg (3:1) und Mainz (2:1) den nächsten Sieg ein? Am Samstag, 3. November, kommt es um 15.30 Uhr in der Allianz Arena zum Spiel gegen den SC Freiburg, der gerade Gladbachs Höhenflug gestoppt hat.