München - Startet der FC Bayern nach der Länderspielpause mit einem Sieg in die Bundesliga? Am Samstag, 24. November, kommt es um 15.30 Uhr in der Allianz Arena zum Spiel gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Ein Sieg ist für die Münchner Mannschaft von Trainer Niko Kovac Pflicht, um den Anschluss zur Tabellenspitze zu halten.