München - Der FC Bayern ist auch in dieser Saison das Maß der Dinge: Das Team von Trainer Niko Kovac führt die Bundesliga souverän an. Am Dienstag, 25. September, kommt es in der Allianz Arena zum Derby: Der FC Augsburg tritt in der Englischen Woche bei den Bayern an (20.30 Uhr). Setzt sich die Siegesserie der Kovac-Elf fort? Oder gibt es eine Überraschung?