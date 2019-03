München - Der FC Bayern träumt nach dem Aus in der Königsklasse vom Double aus Pokal und Meisterschaft – und kann den nächsten großen Schritt am kommenden Mittwoch (18 Uhr) machen. Dann ist Zweitligist Heidenheim in der Allianz Arena im Viertelfinale des Pokals zu Gast – eine machbare Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac.