München - Es ist das letzte Spiel des FC Bayern in dieser Saison – und gleichzeitig der Abschied von Trainer Jupp Heynckes, der sich endgültig in den Ruhestand verabschiedet: Am Samstag (20 Uhr) trifft Bayern im Olympiastadion in Berlin im Finale auf Eintracht Frankfurt – mit dem Bald-Münchner Niko Kovac an der Seitenlinie.