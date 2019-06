Am 30. und 31. Juli treffen in der Allianz Arena vier absolute Topteams aufeinander. Es ist die Crème de la Crème des europäischen Klubfußballs. Neben dem FC Bayern, der gerade seine siebte Meisterschaft in Folge – und zudem noch den DFB-Pokal – gewonnen hat, treten noch Real Madrid, der Rekord-Champions-League-Sieger, Tottenham Hotspur, stolzer Finalist in der Königsklasse 2018/19, und der türkische Spitzenklub Fenerbahçe Istanbul bei dem Turnier an.