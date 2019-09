München - Der FC Bayern will im Kampf um die Meisterschaft den Druck auf Spitzenreiter RB Leipzig erhöhen. Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt das Team von Trainer Niko Kovac Aufsteiger 1. FC Köln zum Heimspiel in der Allianz Arena und will mit einem Sieg auf Platz eins stürmen.