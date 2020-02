München - Der FC Bayern ist zurück an der Spitze der Bundesliga. Und nun soll auch im Pokal die nächste Runde erreicht werden. Doch das dürfte knifflig werden für die Mannschaft von Hansi Flick, denn am Mittwoch im Achtelfinale (5. Februar, 20.45 Uhr) kommt 1899 Hoffenheim als Gegner in die Arena.