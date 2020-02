München - In der Bundesliga hat der FC Bayern am vergangenen Wochenende nun endlich wieder die Spitze erobert – und da will der Rekordmeister natürlich auch bleiben. Verhindern könnte das aktuell der ehemalige Tabellenführer RB Leipzig, der am Sonntag (18 Uhr) zum Gipfeltreffen in die Allianz Arena kommt.