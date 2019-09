München - Der FC Bayern will endlich an die Tabellenspitze stürmen. Zum nächsten Heimspiel empfängt der FC Bayern München am kommenden Samstag, 21. September, das Team des 1. FC Köln. Mit einem Heimsieg will die Mannschaft von Niko Kovac ihre großen Ambitionen in dieser Spielzeit untermauern. Spielbeginn in der Allianz Arena ist um 15.30 Uhr.