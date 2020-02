Immer noch ungeschlagen – mit einem Sieg und einem Remis sind die Löwen ins Jahr 2020 gestartet. Ob die Serie anhält? Für die Mannschaft von Trainer Michael Köllner steht nun eine echte Bewährungsprobe an. Waldhof Mannheim gastiert in Giesing. Anpfiff im Grünwalder Stadion ist am Samstag, 8. Februar, um 14 Uhr.