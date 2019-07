Endlich ist es so weit, die Löwen bestreiten das Eröffnungsspiel der 3. Liga, und das zu Hause im Grünwalder Stadion. Eine prickelnde Atmosphäre in Giesing ist garantiert, wenn das Spiel gegen den Traditionsklub Preußen Münster am Freitag um 19 Uhr angepfiffen wird.