AZ-Gespräch Alt-OB Deimer: "Landshut ist eine Stadt der Brücken"

Was lösen diese Erinnerungen emotional bei Ihnen aus?

Ich bin froh, hier zu sein. Ein Teil des Buches "Landshut - ein Stadtleben" das 2013 erschienen ist, beschäftigt sich mit diesem Umfeld an den beiden Flussarmen und der Mühleninsel. Man lässt die Vergangenheit Revue passieren. Unser Gedächtnis ist ja in mehrfacher Hinsicht raffiniert: Es behält, aber es legt auch ab. Ich bin auch immer noch gut beschäftigt. Ich wurde ja 2005 zum Ehrenvorsitzenden des Bayerischen Städtetages ernannt und habe dadurch einige Aufgaben. Seit 1970 bin ich zum Beispiel im Kuratorium der Akademie für Politische Bildung in Tutzing engagiert. Es ist alles ehrenamtlich, das ist klar. Aber da muss man fit sein. Die Zeit geht eben nicht an einem vorbei, und man muss lernen, mit ihr füglich umzugehen.