Solo: A Star Wars Story – Unterhaltung und spektakuläre Bilder

So gesehen, macht Ehrenreich seinen Job ganz gut. Und der Film erfüllt seinen Zweck: Er erklärt, wie Han Solo zu dem Weltraum-Helden wurde, als der er in Episode IV auftaucht und mit ironischer Arroganz den Weltraum aufmischt. Das Drehbuch (von "Star-Wars"-Altmeister Lawrence Kasdan und seinem Sohn Jonathan) muss einerseits einige Dinge, die wir aus früheren Filmen über Han Solo wissen, erklären, andererseits das alles in eine geschlossene Handlung einarbeiten. Und das gelingt durchaus unterhaltsam und – natürlich – mit vielen spektakulären Bildern.