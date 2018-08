Leiche im Kofferraum des Vaters

Grantig zieht er also in ein bizarres Großraumbüro, das wie eine Turnhalle aussieht und in dem junge Menschen an Stehtischen vor Uralt-Computern stehen. Aber das Drehbuch meint's dann doch gnädig mit dem Eberhofer: Das Auto seines Vaters (Eisi Gulp) wird in München geklaut, als es wieder auftaucht, liegt eine Leiche im Kofferraum, und die Spur führt glücklicherweise zurück nach Niederkaltenkirchen. Dort ermittelt Eberhofer dann wieder entspannt vor sich hin, unbehelligt von der Münchner Polizeichefin. Und im Lauf des Films gerät München fast völlig in Vergessenheit.