Los geht es 1970: Da heißt Freddie noch Farrokh und verlädt am Flughafen Heathrow Koffer, abends sieht er sich in einem Club eine Band mit Brian May und Roger Taylor an, und als deren Sänger wegen Perspektivlosigkeit aussteigt, bringt er sich selbst ins Gespräch. Höhe- und Endpunkt ist der Auftritt 1985 bei Live Aid, wo jeder Rockstar des Planeten auftrat und doch niemand so sehr in Erinnerung blieb wie Queen.