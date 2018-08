Heute reden sie mehr denn je, sagt Ludwig Lehner stolz. Anschweigen am Esstisch oder langeweilige unkommunikative Fernsehabende gibt es nicht mehr. "Wir sind viel unterwegs und erleben wieder das Glücksgefühl, das am Anfang unserer Beziehung da war." Nur einen Schritt wollen Ludwig und Cathi noch nicht so schnell wagen: "Wir wohnen nicht wieder zusammen. So wie es derzeit ist, ist es gut. Jeder hat einen Rückzugsort."