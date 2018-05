So wurde das Miteinander zwischen Mehrheitseigner Hasan Ismaik und dem Verein um Präsident Robert Reisinger am Donnerstag nach der mit Spannung erwarteten Aufsichtsratssitzung am Abend zuvor als vermeintlich einträchtiger Burgfrieden verkauft. Nur: Erleben die Giesinger wirklichen Fortschritt? Oder gleicht das Szenario eher einem Alibi?