Frau Glas, haben Sie auch von Hollywood geträumt?

UG: Natürlich habe ich von Hollywood geträumt. Ich war damals bei der William Morris Agency, die wollten, dass ich rübergehe. Ehrlich gesagt, habe ich davor schon so viel gearbeitet und zu dem Zeitpunkt wollte ich unbedingt Familie haben. Außerdem konnte ich nicht sagen, hallo Hollywood, hier kommt die heilige Uschi Glas aus old Germany, sondern ich würde bei Null anfangen müssen. Kein Mensch kennt dich da. Ich war 28, wusste, ich müsste von vorn anfangen und du weißt nicht, ob's überhaupt läuft. Ich kannte damals ältere Kolleginnen, die mir erzählten, dass sie immer noch ein Engagement angenommen haben und irgendwann war es zu spät für eine Familie. Davor hatte ich total Angst. Das hat mich echt erschreckt. Wenn du ein Kind haben willst, aber keins kriegst! Hätte ja auch passieren können.

MS: Der Zeitstress beim Drehen ist nicht gerade förderlich.

UG: Ich wollte meine Familienplanung nicht Hollywood opfern – und nicht der Karriere. Ich stand immer wieder an einem Punkt, wo ich überlegen musste, was ich von meinem Ich, meiner Persönlichkeit der Karriere opfern will. Ich verstelle mich nicht. Ein sehr berühmter Regisseur hat zu mir mal gesagt, er würde gerne mit mir drehen, aber er würde mich zuerst brechen.

MS: Was?

UG: Fürchterlich. Ich sagte, danke, nein. Allein dieses Anliegen, jemanden erst fertigmachen zu wollen, war und ist mir fremd. Es muss Grenzen geben. Da hätten wir Ihre Hauptgemeinsamkeiten: Selbstbewusstsein und Familiensinn.

MS: Ja, genau.

Marianne Sägebrecht: Glücklicher Single

Wobei Sie, Frau Glas, glücklich verheiratet – und Sie, Frau Sägebrecht glücklicher Single sind. Oder?

MS: Seit 40 Jahren.

Würden Sie das gern ändern?

MS: Ich weiß es nicht. Ich bin schön eingebunden in tolle Freundschaften – sogar mit wilden Hetero-Männern.

UG: Super.

MS: Natürlich habe ich auch meine Gay-Community mit langen, beschützenden, tiefen Freundschaften. Da werde ich stark angenommen und gespiegelt. Es gibt viele Männer, die würden mich vielleicht gar nicht verstehen. Meine philosophische Lebensgrundhaltung, meine Stärke. Ich will mich nicht dauernd hinsetzen müssen und einem Mann erklären, warum ich so denke, das so mache. Ich würde den Mann total annehmen und finde es schwierig, wenn es umgekehrt nicht der Fall ist. Meiner Erfahrung nach tun sich Männer schwer, mich komplett anzunehmen. Bei mir ging es ja spät los. Als meine Tochter verheiratet war, war ich in der Welt unterwegs, als Wanderbärin. Obwohl ich gern zurückkomme, aber dann muss ich wieder raus in die Welt.

Trotzdem sind Sie beide München treu geblieben. Wollten Sie jemals ganz weg?

UG: Nein, nie. Wenn ich wohin müsste, dann nach Hamburg. Nach Berlin würde ich nie gehen wollen. Das ist mir da alles zu ... (seufzt betont laut)

MS: Ja, so aufgesetzt.

UG: Wobei mir in Berlin immer Leute sagen, sie würden nicht verstehen, dass man in München leben kann. Ich antworte dann: und wie! Sehr gut sogar.

MS: Aber hallo. Unterm Kastanienbaum sitzend oder an der Isar, die liebe ich. Ich lebe in Schäftlarn und genieße es sehr, die Isar entlangzuspazieren.

UG: Ich auch.

MS: Vom Fluss zum Strom zum Meer, das ist so ganzheitlich.

UG: Die Isar ist für mich absolutes Heimatgefühl. Wenn ich nur das Wort lese, kriege ich schon fast Gänsehaut. Als Kind war ich nur an der Isar, da habe ich Schwimmen gelernt.

MS: Mein Opa war ja Gärtner und Schamane und meine Urgroßmutter eine Heilerin und Kräuterfrau, von der anderen familiären Seite hab ich bäuerliches Blut. Danke für das gute Casting, sag ich gern zu meinem Schöpfer. Ich liebe die Natur besonders – glaube an die Kraft der Heilkräuter. Welches Kraut ist das beste?

MS: Mein Liebling ist der Spitzwegerich. Auf den wird immer am Wegesrand draufgetrampelt. Leider haben die Menschen die Bitterstoffe total verloren, alle wollen nur Süßes.

UG: Meine Mutter war eine fantastische Gärtnerin, alles, was wir früher an Gemüse gegessen haben, hat sie selbst gezogen. Herrlich. Alles total bio, bevor es bio überhaupt gab.

MS: Mein Arzt lobt mich gern für meine sehr guten Werte. Tja, die müssen ja von irgendwoher kommen.

UG: Wie hieß das Super-Kraut? Spitzwegerich? Das muss ich mir merken. (beide lachen)

Hier gibt's mehr Promi-News