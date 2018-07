Miami - Pep Guardiola legte seinen Arm freundschaftlich auf die Schulter von Karl-Heinz Rummenigge, es wurde gelacht – und dann nahm Uli Hoeneß Pep zum Abschied herzlich in den Arm: In den Katakomben des Hard Rock Stadiums in Miami war die Laune bestens nach dem 3:2-Sieg von Manchester City im Testspiel gegen den FC Bayern, und das auf beiden Seiten. Bei Pep, der im Vorfeld der Partie eine Liebeserklärung an den FC Bayern und München formuliert ("Es war ein Traum, in München zu sein.") und nun gegen seinen Ex-Klub triumphiert hatte. (Hier der Newsblog zur Marketing-Tour des FC Bayern)